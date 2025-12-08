Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 2:10 PM IST

    ശ്രദ്ധേയമായി അൽ നൂർ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കൂൾ സി.ബി.എസ്.ഇ വാർഷികാഘോഷം

    ശ്രദ്ധേയമായി അൽ നൂർ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കൂൾ സി.ബി.എസ്.ഇ വാർഷികാഘോഷം
    അൽ നൂർ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ വിഭാഗത്തിന്‍റെ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ

    മനാമ: അൽ നൂർ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ വിഭാഗത്തിന്‍റെ വാർഷികാഘോഷം വർണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു. 'എ ജേണി ത്രൂ ടൈം' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടത്തിയ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ ബഹ്‌റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനോദ് കെ. ജേക്കബ് മുഖ്യാതിഥിയായെത്തി. സ്കൂൾ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ അലി ഹസൻ, സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ് മഷൂദ്, പ്രിൻസിപ്പൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ കൂഹേജി, ഇന്ത്യൻ എംബസ്സി അറ്റാഷെ (വിദ്യാഭ്യാസം) ലവിഷ് ചൗഹാൻ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സംസ്കാരം, അറിവ്, മനുഷ്യരുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരിണാമം മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓരോ പ്രകടനവും ചരിത്രത്തെയും സർഗ്ഗാത്മകതയെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചു. അൽ നൂറിന്‍റെ ശ്രദ്ധേയമായ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് 'അനോവ', പരിപാടിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ (എ.ഐ) ധാർമ്മിക ഉപയോഗവും എടുത്തു കാണിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച 'ദി ലോസ്റ്റ് പേൾ' എന്ന അറബിക് നൃത്തനാടകം ബഹ്‌റൈൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. 'ടൈംലെസ് ക്ലാസ്റൂം' എന്ന സംഗീത നാടകം വിവിധ തലമുറകളിലുണ്ടായ അധ്യാപന-പഠന രീതികളിലെ മാറ്റങ്ങളെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള അൽ നൂർ ഇൻ്റർനാഷന സ്കൂളിന്‍റെ അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണത്തെ മുഖ്യാതിഥി വിനോദ് കെ. ജേക്കബ് പ്രശംസിച്ചു. ബി.ക്യു.എ മൂല്യനിർണയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും കൈവരിച്ച അസാധാരണമായ സർഗാത്മകതയെയും അച്ചടക്കത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറഞ്ഞ അംബാസഡർ, ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ധാർമ്മികമായും ഉപയോഗിച്ച് പഠനവും ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപദേശിച്ചു.

    കൂടാതെ, വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കാനുള്ള വേദിയായും വാർഷികാഘോഷം മാറി. അക്കാദമിക് നേട്ടങ്ങൾ, കായിക മത്സരങ്ങളിലെ വിജയങ്ങൾ, കലാപരമായ സംഭാവനകൾ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയ 130-ൽ അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഖ്യാതിഥിയും സ്കൂൾ ചെയർമാനും ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സമ്മാനിച്ചു. വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതിഥികൾക്കും ഇടയിൽ കൂട്ടായ്മയുടെയും ലക്ഷ്യബോധത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ ഒരു വികാരം വളർത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചതോടൊപ്പം, സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയും പരിപാടികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.


