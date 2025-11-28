Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:56 AM IST

    പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു; മു​ഹ​റ​ഖ് സൂ​ഖി​ൽ 30 ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    സൂ​ഖി​ലെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​പി​മാ​ർ
    പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു; മു​ഹ​റ​ഖ് സൂ​ഖി​ൽ 30 ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    മു​ഹ​റ​ഖ് സൂ​ഖ്

    മ​നാ​മ: പ​ഴ​യ മു​ഹ​റ​ഖ് സൂ​ഖി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​പ്പ​തോ​ളം ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ വീ​തി കൂ​ട്ടി​യ​ത്, വ​ലി​യ ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ടം കു​റ​യാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വ് കാ​ര​ണം ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നാ​യി പാ​ടു​പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. വീ​തി​കൂ​ട്ടി​യ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ കാ​ര​ണം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കി​യെ​ന്നും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ടം കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​വ​ർ മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​പു​ന​ർ​വി​ക​സ​നം ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഈ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യ ഫൗ​ദ് ശു​വൈ​ത്ത​ർ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, സൂ​ഖി​ലെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​പി​മാ​ർ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 80 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യും എം.​പി​മാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, വീ​തി​കൂ​ട്ടി​യ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ​ക്ക് വീ​തി കു​റ​ക്കു​ക, പു​തി​യ​താ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക, അ​ധി​ക പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി അ​ടു​ത്തു​ള്ള സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക എ​ന്നീ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം വെ​ച്ച​ത്.

    പു​ന​ർ​വി​ക​സ​നം സൂ​ഖി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ഭാ​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, അ​ത് അ​ബ​ദ്ധ​വ​ശാ​ൽ വാ​ണി​ജ്യ ജീ​വി​ത​ത്തെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്ന് നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര​പ്ര​മേ​യം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ബി​ന​റ്റി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സൂ​ഖ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ ഏ​റെ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​റും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

