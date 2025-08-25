Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 1:59 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് 93 ല​ക്ഷ‍ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    മ​നാ​മ: 2024ലെ ​സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ (ബി.​ഐ.​എ) ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 93 ല​ക്ഷ‍ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും 2019ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​മാ​ണി​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​നു​സ​രി​ച്ച്, ക​ഴി​ഞ്ഞ ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 13 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ​സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഫ്യൂ​വ​ലി​ങ് ക​മ്പ​നി, ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​കെ 9,350,580 പേ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. ഇ​ത് 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 4,719,438 പേ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രും 4,611,135 പേ​ർ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​വ​രും 20,007 പേ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​രു​മാ​ണ്. 2023ൽ 93,648 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ 2024ൽ ​അ​ത് 101,534 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    വേ​ന​ല​വ​ധി കാ​ര​ണം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് (884,074) പേ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​മാ​യ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 695,140 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. 2022ൽ ​കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷം വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് (128 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന). അ​തേ​സ​മ​യം, 2019ൽ 9,578,797 ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2020ൽ ​മ​ഹാ​മാ​രി കാ​ര​ണം 2,269,232 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ഷ്ടയി​ടം ദു​ബൈ

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​യി​ടം ദു​ബൈ​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ദു​ബൈ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. 1,126,037 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്.

    ദു​ബൈ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ റി​യാ​ദാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് (589,064 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ). ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 125 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യൂ​റോ​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ ല​ണ്ട​ൻ-​ഹീ​ത്രൂ ആ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം. ജി.​സി.​സി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​പ്രി​യ മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. 14 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, കൊ​ച്ചി, ചെ​ന്നൈ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​വാ​ര വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പു​തി​യ​താ​യി സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച മി​ലാ​ൻ, മാ​ലാ​ഗ, ബോ​ഡ്രും, ദോ​ഹ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ്

    ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ആ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ഹി​ച്ച വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി. 6,144,465 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഫ്ലൈ ​ദു​ബൈ, എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ്, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം പി​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഫ്ലൈ​നാ​സ് 809 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 72 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

