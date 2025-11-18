Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    18 Nov 2025 2:05 PM IST
    18 Nov 2025 2:05 PM IST

    റെ​ക്കോ​ഡ് ഭേ​ദി​ച്ച് ‘ഡി​ഫീ​റ്റ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ്’ വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ

    റെ​ക്കോ​ഡ് ഭേ​ദി​ച്ച് ‘ഡി​ഫീ​റ്റ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ്’ വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ
    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഗ്രൂ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ക്ക​ത്തോ​ണി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ്, സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ബ​ഹ്റൈ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നാ​ലാ​മ​ത് ‘ഡി​ഫീ​റ്റ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ്’ വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ർ​അ​ത്ത് അ​റാ​ദ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. 3000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. പ്ര​മേ​ഹ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ.



    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ഫി​റ്റ്ന​സ് ഫ​സ്റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ 30 മി​നി​റ്റ് എ​യ്‌​റോ​ബി​ക്സ് സെ​ഷ​നോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ‘പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ ന​മു​ക്ക് ഒ​ന്നാ​യി തോ​ൽ​പ്പി​ക്കാം’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി ന​ട​ന്നു. അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് എം​ബ​സി​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ-​ഡി​സൈ​ഗ്നേ​റ്റ് ജി​ന​സ് ജൈം ​റി​ക്കാ​ർ​ഡോ ഗ​ല്ല​ഗ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത​ത്. സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ജ​യ് പ്ര​കാ​ശ്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സാ​ഹ​ൽ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും 100 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന കോം​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി ഫു​ൾ-​ബോ​ഡി ചെ​ക്ക​പ്പ് കൂ​പ്പ​ണു​ക​ളും ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. വാ​ക്ക​ത്തോ​ണി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ഡി​ഫീ​റ്റ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക്സ് സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ സീ​സ​ൺ 5 സ​ല്ലാ​ഖി​ൽ ന​ട​ക്കും.

