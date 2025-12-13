Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:58 AM IST

    വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ പെർമിറ്റ് പരിധി നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള നിർദേശം തള്ളാൻ ശിപാർശ

    ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി വി​പ​ണി​ക്ക് ദോ​ഷ​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ പെർമിറ്റ് പരിധി നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള നിർദേശം തള്ളാൻ ശിപാർശ
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി നി​ർ​ദേ​ശം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കും വോ​ട്ടി​നും വെ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി അ​സ്ഥി​ര​മാ​വു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2006ലെ ​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ 19-ലെ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 4 ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​താ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം, ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി എ​ണ്ണം ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്ക​ണം. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി ത​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ത് ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ ഫ്ലെ​ക്സി​ബി​ൾ ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മോ​ഡ​ലി​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ഡോ. ​ജ​മീ​ല അ​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ധി വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​പ​ണി​യി​ലെ ഡി​മാ​ൻ​ഡി​നും സ​പ്ലൈ​ക്കും അ​നു​സ​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, അ​ന​ധി​കൃ​ത ജോ​ലി​ക്കെ​ടു​ക്ക​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, ക്ര​മ​ര​ഹി​ത​മാ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് നി​ബ്രാ​സ് താ​ലി​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും താ​ലി​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പെ​ർ​മി​റ്റ് പ​രി​ധി വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​പ​ണി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​രം അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു.

