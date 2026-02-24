ഹമദ് ടൗണിലെ ടണലുകളിൽ സി.സി.ടി.വി വേണമെന്ന് നിർദേശംtext_fields
മനാമ: ഹമദ് ടൗണിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ പ്രധാന തുരങ്കങ്ങളിൽ സുരക്ഷ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദേശം നോർതേൺ ഏരിയ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയിൽ. റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം.
കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഗതാഗതം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കാനും അതുവഴി റോഡ് അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ അപകടങ്ങളോ തീപിടിത്തമോ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻതന്നെ പ്രതികരിക്കാനും രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാനും കാമറകൾ സഹായിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ ശേഷം പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം, അപകടസാധ്യതകൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
