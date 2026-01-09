Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഭ​വ​ന പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 2:22 PM IST

    ഭ​വ​ന പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ ധ​ന​സ​ഹാ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ

    text_fields
    bookmark_border
    • നി​ല​വി​ലെ 10,000 ദീ​നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 13,000 ദീ​നാ​റാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം
    • തെ​ക്ക​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്
    ഭ​വ​ന പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ ധ​ന​സ​ഹാ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ
    cancel
    camera_alt

    കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​റാ​ജ്

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ഗ​ര-​ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വീ​ടു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി 10,000ൽ​നി​ന്ന് 13,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ തെ​ക്ക​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നം.

    നി​ല​വി​ൽ ഇ​ത് ദീ​നാ​റാ​ണ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു. കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​റാ​ജ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​വും ജോ​ലി​ക്കൂ​ലി വ​ർ​ധ​ന​യും കാ​ര​ണം പ​ഴ​യ തു​ക​കൊ​ണ്ട് ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​റാ​ജ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ത്താ​തെ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​തു​ക​വ​ർ​ധ​ന അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വീ​ടി​ന്റെ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി​യും വ​ർ​ധി​ച്ച ചെ​ല​വു​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് എ​ക്സെ​പ്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

    പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സു​ക​ൾ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഡ്രോ​യി​ങ്ങു​ക​ൾ, മ​ഴ​വെ​ള്ളം ത​ട​യാ​നു​ള്ള ഇ​ൻ​സു​ലേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​നു​ബ​ന്ധ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​തു​ക സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വീ​ടു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം ഇ​തി​ലൂ​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കും.

    2012 മു​ത​ൽ ‘ത​ക​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വീ​ടു​ക​ൾ’ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഇ​ത്ത​രം അ​ത്യാ​ഹി​ത കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശ്ര​യം.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ധി​കാ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഈ ​ശി​പാ​ർ​ശ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fundingbuildingincreaserecommendationRenovations
    News Summary - Recommendation to increase funding for building renovations
    Similar News
    Next Story
    X