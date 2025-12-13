Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    13 Dec 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:54 AM IST

    പൊ​തു​ഭ​വ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​നി​മു​ത​ൽ വെ​വ്വേ​റെ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ

    പൊ​തു​ഭ​വ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​നി​മു​ത​ൽ വെ​വ്വേ​റെ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ
    മ​നാ​മ: ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​ഭ​വ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ വെ​വ്വേ​റെ വൈ​ദ്യു​തി​യും ജ​ല​വും അ​ള​ക്കു​ന്ന മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് നോ​ർ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഒ​രു ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടു​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന ബി​ല്ലി​ങ് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മി​ല്ലാ​യ്മ, അ​മി​ത​മാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ഗ ഭാ​രം എ​ന്നി​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​കാ​ര്യ കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് വ​ഴി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി യാ​സ​ർ ഹു​മൈ​ദാ​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് അ​യ​ക്കും.

    ഈ ​നീ​ക്കം കു​ടും​ബ​ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നീ​തി​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​തി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖു​ബൈ​സി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രൊ​റ്റ മീ​റ്റ​ർ ഉ​ള്ള​ത് ബി​ൽ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​വും ന്യാ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ചെ​ല​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. വെ​വ്വേ​റെ മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​വ​ന യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പ് 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ടേ​ക്കാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​വ​ർ​ക്ക്, അ​വ​ർ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ക​റ​ണ്ടി​ന്‍റെ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ള​വ് എ​ത്ര​യെ​ന്ന് അ​റി​യാ​നും അ​ത് മാ​ത്രം അ​ട​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ സം​വി​ധാ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദോ​സ​രി ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യും നി​ല​വി​ലെ ഒ​റ്റ മീ​റ്റ​ർ സം​വി​ധാ​നം കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക‍യും ചെ​യ്തു.

