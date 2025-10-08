Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    8 Oct 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:14 PM IST

    മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി

    മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി
    മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ 67ാമ​ത് പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക് മു​ഖ്യ​കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ മ​ദ്രാ​സ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന്‍ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ഗീ​ര്‍വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ വി​കാ​രി ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, സ​ഹ​വി​കാ​രി ഫാ. ​തോ​മ​സ് കു​ട്ടി പി.​എ​ൻ, എം.​ജി.​ഒ സി.​എ​സ്.​എം കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ഡോ. ​വി​വേ​ക് വ​ർ​ഗീ​സ്, ട്ര​സ്‌​റ്റി സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു മാ​ത്യു ഈ​പ്പ​ൻ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

