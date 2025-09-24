Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:35 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:35 PM IST

    അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​യ​ന

    അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​യ​ന
    cancel

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​ര​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന അ​ന്യം​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്താ​ണ് നാ​മെ​ല്ലാം ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ര​ന്ന വാ​യ​ന​ക​ളെ സ്നേ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന യു​വ​ത്വ​ത്തെ​യും തീ​ക്ഷ‍്ണ​മാ​യി വാ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രെ​യും ഇ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കൈ‍യ​ട​ക്കി​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. ‘വാ​യി​ച്ചാ​ലും വ​ള​രും വാ​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വ​ള​രും, വാ​യി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്നാ​ൽ വി​ള​യും വാ​യി​ക്കാ​തെ വ​ള​ർ​ന്നാ​ൽ വ​ള​യും’ എ​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി മാ​ഷി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ക്കാ​ല​ത്തും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​കൂ​ടി​യും കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം വാ​യ​ന​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഥാ​ബു​ക്കു​ക​ളും ചി​ത്ര ബു​ക്കു​ക​ളും ക​ണ്ടു​വ​ള​ർ​ന്ന് പ​ത്ര​വാ​യ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ​വാ​യ​ന​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നൊ​രു ബാ​ല്യം പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ ഇ​ന്നും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​തു​ബോ​ധ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ​വും ഏ​തൊ​രും മ​നു​ഷ്യ​നും നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​തി​ന് പ​ത്ര​വാ​യ​ന​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മി​ക​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. നാ​ട്ടി​ൽ മ​ല​യാ​ള​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സു​ല​ഭ​മാ​യി കി​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ മ​ല​യാ​ളം വാ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​മാ​ണ്. ഞാ​നും കു​ടും​ബ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​പാ​ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്‍റെ വ​രി​ക്കാ​രാ​ണ്. എ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പ​ത്രം ഇ​ല്ലാ​തെ ഒ​രു​ദി​വ​സം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളും വാ​യി​ക്കും. അ​വ​ർ മ​ല​യാ​ളം അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​ത് ഈ ​പ​ത്രം വാ​യി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി‍യാ​ണ്. സ്കൂ​ളി​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റും ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​ന്നു എ​ന്ന​ത് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളി​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യോ​ടു​ള്ള അ​ടു​പ്പം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത‍യാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ എ​ല്ലാ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും അ​തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

