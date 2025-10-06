Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    6 Oct 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 11:14 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ലെ പ​ത്ര​വാ​യ​ന

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ലെ പ​ത്ര​വാ​യ​ന
    പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യോ​ടെ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ശീ​ലം ഏ​റെ പെ​രു​മ​യു​ള്ള​താ​ണ്. വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ളി​ലും ചാ​യ​പ്പീ​ടി​ക​ക​ളി​ലും എ​ന്തി​ന് ബാ​ർ​ബ​ർ ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ വ​രെ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ വാ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ത്ര​ത്താ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ അ​റി​വ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​യ​ന മ​നു​ഷ്യ​നെ എ​ല്ലാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്. അ​റി​വി​ന്റെ ഉ​റ​വ​ക​ള്‍ തേ​ടി​യും ഭാ​വ​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ആ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ വാ​യ​ന സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഭാ​വ​നാ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വാ​യ​ന​ക്ക് എ​മ്പാ​ടും പ​ങ്കു​ണ്ട്. സ​ഹൃ​ദ​യ​വി​കാ​സ​ത്തി​നൊ​പ്പം സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ര​ച​ന​ക്കു​കൂ​ടി വാ​യ​ന പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു.

    സം​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട്ട​ന​മ​ല്ല മ​റി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും പ്ര​ത്യു​ല്‍പാ​ദ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ ആ​ശ​യ​സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​യ​ന സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മെ​ങ്കി​ലും പ​ര​ന്ന വാ​യ​ന അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന​ത് ഒ​രു പ​രി​മി​തി​യാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ പ​ര​ന്ന വാ​യ​ന​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മാ​രു​ക്കു​ക​യും വാ​ർ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സ​ഭൂ​മി​ക​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​തം ത​ന്നെ ഡി​വൈ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങു​ന്ന പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ലോ​ക​ത്തും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​യ​ന​ശീ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​യി മാ​ധ്യ​മ​ധ​ർ​മ​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് ഗ​മി​ക്കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

