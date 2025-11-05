Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    5 Nov 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:09 AM IST

    വാ​യ​ന അ​റി​വും ആ​ന​ന്ദ​വും

    വാ​യ​ന അ​റി​വും ആ​ന​ന്ദ​വും
    വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​യാ​നാ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ജ​ബ​ലു​ന്നൂ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ? ‘വാ​യി​ക്കു​ക നി​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച നി​ന്റെ ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ നാ​മ​ത്തി​ൽ’ എ​ന്ന പ​രി​ശു​ദ്ധ ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ലെ പ്ര​ഥ​മ​വാ​ക്യം ഹി​റാ ഗു​ഹ​യി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ്ര​ക​മ്പ​നം നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റ​വും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ മു​ക്കു​മൂ​ല​ക​ളി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ​ല്ലോ വാ​സ്ത​വം. വാ​യ​ന, അ​റി​വി​ന്റെ​യും ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന​ന്ത​മാ​യ ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​യാ​ണ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത, കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത, അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ​യോ അ​ത് ന​മ്മെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ അ​ക്ഷ​ര​വും അ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ലു​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ആ​സ്വാ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ആ ​കാ​ല​ത്ത് വാ​യ​ന​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷം. ഇ​തി​നു​മൊ​ക്കെ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലൊ​രി​ട​ത്ത് ഒ​രു മാ​ങ്കോ​സ്റ്റൈ​ൻ മ​ര​ത്തി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ൽ ഒ​രു ചാ​രു​ക​സേ​ര​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നു​ചു​റ്റും പാ​ത്തു​മ്മ​യു​ടെ ആ​ടും ബാ​ല്യ​കാ​ല​സ​ഖി​യും ഒ​ക്കെ​യാ​യി അ​നേ​കം ജീ​വ​സ്സു​റ്റ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ളെ ഭേ​ദി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ചെ​റു​ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ണ്ണെ​ത്താ​വു​ന്ന ഇ​ട്ടാ വ​ട്ട​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് അ​നേ​കം നാ​ലു​കെ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും നീ​ർ​മാ​ത​ള​ങ്ങ​ൾ പൂ​ക്കു​ന്ന തൊ​ടി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​നാ​യ​ത് വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത നാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ മ​യ്യ​ഴി​പ്പു​ഴ ശാ​ന്ത​മാ​യൊ​ഴു​കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്റെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​താ​പം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സാ​യി​പ്പി​ന്റെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ പ​തി​ഞ്ഞ് കി​ട​പ്പു​ണ്ടെ​ന്ന് വൈ​കി​യ​റി​ഞ്ഞ​തും വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ​ത​ന്നെ. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം മാ​മ്പ​ഴ​മ​ധു​ര​മൂ​റു​ന്ന താ​രാ​ട്ടി​ന്നീ​ണ​മു​ള്ള വ​രി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് കാ​ല​യ​വ​നി​ക​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ അ​മ്മ​മാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​ട്ടൊ​ര​തി​ശ​യ​ത്തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​റു​ള്ളൂ.

    ന​മു​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ര​മ്മ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ആ ​അ​മ്മ​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തെ നാം ​മാ​തൃ​ഭാ​ഷ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ഏ​ത് ഭാ​ഷ​യോ ആ​വ​ട്ടെ ആ ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ച്ച​നു​ഭ​വി​ച്ച കാ​ല​വും ലോ​ക​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി വ​ര​ച്ചി​ടാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ഒ​രു​പാ​ട് എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്മാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ​ങ്ങ​നെ വാ​യ​ന​ക്ക് മ​രി​ക്കാ​നാ​കും?. ഇ​ന്നി​പ്പോ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ള​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സ​ന്ത​ത​സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​യി ന​മ്മോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. വാ​ട്സ്ആ​പ്പും ഫേ​സ്ബു​ക്കും ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന മാ​ധ്യ​മം ശ​രി​ക്കും ഒ​രു നാ​ട്ടു​കാ​ര​നെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​മാ​ക​ട്ടെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ് വി​ദ്യ വേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് വി​ദ്യ​യും രു​ചി ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​തും വി​ള​മ്പി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സം​തൃ​പ്ത​രാ​ക്കാ​ൻ മ​റ​ക്കു​ന്നേ​യി​ല്ല. മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബം​കൂ​ടി കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ പെ​രു​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷം​ത​ന്നെ. മാ​റി​മാ​റി വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​പ്പം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ് അ​നു​സ്യൂ​തം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത പേ​രാ​വ​ട്ടെ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റേ​ത്! ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ഭാ​വു​ക​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും

    readingliteracybahrain.gulf
