Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    23 Sept 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:19 PM IST

    പു​തു​വാ​യ​ന

    പു​തു​വാ​യ​ന
    വാ​യ​ന മ​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പൊ​തു​ധാ​ര​ണ​യോ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഞാ​ൻ യോ​ജി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ച കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ മാ​റ്റം വാ​യ​ന​യി​ലും ഗ​ണ്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം. ന​മ്മു​ടെ​യൊ​ക്കെ ചെ​റു​പ്പ​കാ​ല​ത്ത് വാ​യ​ന എ​ന്ന​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു അ​ഭി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​കം​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു; പ​ത്ര​വാ​യ​ന, വീ​ക്കി​ലി വാ​യ​ന, ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളി​ലെ സ​ജീ​വ​വാ​യ​ന അ​ങ്ങ​നെ. അ​ന്നൊ​ക്കെ മ​നോ​ര​മ വീ​ക്കി​ലി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ട​ന്ന് ടി.​വി സീ​രി​യ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​രം വാ​യ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് ന​മ്മെ തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    പ​ത്ര​വും ക​ട്ട​നും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബാ​ത്ത്റൂ​മി​ൽ പോ​കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ശാ​ഠ്യ​ക്കാ​രാ​യ പു​രു​ഷ​കേ​സ​രി​ക​ൾ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​ന്ന​ത് അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യാ​കും. ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഭ​ക്ഷ​ണം പോ​ലെ​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, രു​ചി, അ​ള​വ്, ചേ​രു​വ​ക​ൾ എ​ല്ലാം അ​വ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും; എ​ന്നാ​ൽ വാ​യ​ന എ​ന്ന​ത് ന​മ്മ​ൾ പാ​കം ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം പോ​ലെ​യും. അ​തി​ന്റെ രു​ചി​യും അ​ള​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ന​മു​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം. കാ​ണു​മ്പോ​ൾ കാ​ഴ്ച എ​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ പ്ര​ക്രി​യ മാ​ത്ര​മേ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. ആ​രോ ഒ​രാ​ളു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ൾ അ​വ​ർ ന​മു​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഒ​രു​ക്കി വി​ടു​ന്നു. വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു. വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്, കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്, ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്, ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ​ര​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ജീ​വി​ത​മാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ വാ​യ​ന​യോ​ളം മി​ക​ച്ച ഒ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വേ​റെ​യി​ല്ല.

    ഈ ​നൂ​ത​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​സ്ത​ക-​പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച് സ്ക്രീ​ൻ വാ​യ​ന​യി​ലേ​ക്ക് വി​ക​സി​ച്ചു എ​ന്നു​പ​റ​യാം. അ​ത് തെ​റ്റെ​ന്ന​ല്ല, തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച ലോ​ക​ത്ത് തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച രീ​തി​ക​ൾ ജീ​വി​ത പ്ര​യാ​ണ​ത്തെ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള വാ​യ​ന​ക്ക് ഈ ​സ്ക്രീ​ൻ വാ​യ​ന ഒ​രി​ക്ക​ലും എ​ന്നെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പു​സ്ത​ക വാ​യ​ന എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ധ്യാ​നം പോ​ലെ​യാ​ണ്. അ​തി​ന് ചി​ല മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണം. ശാ​ന്ത​മാ​യ മ​ന​സ്സും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ന​മ്മ​ൾ ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ ന​മ്മ​ൾ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഒ​രു ലോ​കം കി​ളി​വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം. അ​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള വാ​യ​ന​യി​ൽ വെ​റും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ക​ല​പി​ല ശ​ബ്ദ​മാ​യി മാ​ത്ര​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ വാ​യ​ന​ക​ൾ ചു​രു​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ന്നു.

    വാ​യ​ന മ​നു​ഷ്യ​നെ പൂ​ർ​ണ​നാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ പോ​ലെ​യു​ള്ള പ​ത്ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​യ​ന​യാ​ൽ ന​മു​ക്ക് ചി​റ​കു​തു​ന്നു​ന്നു. വാ​യ​ന​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് വി​ശാ​ല​മാ​യ ഒ​രി​ടം​ത​ന്നെ അ​വ​ർ ന​മു​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​രു​തി​വെ​ക്കു​ന്നു.

