Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 3:04 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 3:04 PM IST

    വാ​യ​ന മ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല

    വാ​യ​ന മ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല
    ല​ത്തീ​ഫ് ചാ​ലി​യം (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ,

    റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി

    സെ​ന്റ​ർ)

    വാ​യ​ന മ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചി​ല കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും ചി​ല​പ്പോ​ൾ നാം ​കേ​ൾ​ക്കാ​റു​ണ്ട്, എ​ന്നാ​ൽ പ്രി​ന്റ് മീ​ഡി​യാ വാ​യ​ന​യി​ൽ നി​ന്നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യാ വാ​യ​ന​യി​ലേ​ക്ക് പൊ​തു​ജ​നം മാ​റി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വാ​യ​ന മ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ ആ​രം​ഭ​കാ​ല​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ട ആ​വേ​ശം ഒ​രു​മാ​തി​രി കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി​യ​പോ​ലെ​യാ​ണ്. വീ​ണ്ടും പ്രി​ന്റ് മീ​ഡി​യ​യി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ നാം ​കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    അ​ത് പ​ത്ര​മാ​യാ​ലും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​യാ​ലും. സ​മീ​പ​കാ​ല ആ​ഗോ​ള വി​ൽ​പ​ന ഡേ​റ്റ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫോ​ർ​മാ​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​ചാ​രം നേ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ പ്രി​ന്റ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും ഗ​ണ്യ​മാ​യി വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും, യു​വ​ത​ല​മു​റ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്പ​ർ​ശ​നാ​നു​ഭ​വം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ടു​ന്ന ക​ണ്ണി​ന്റെ പ്ര​യാ​സം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​യ​ന​യി​ലെ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ പു​സ്ത​കം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടു​ള്ള ഗൃ​ഹാ​തു​ര​മാ​യ അ​ഭി​നി​വേ​ശം യു​വ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. മു​സ്‌​ലിം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളി​ല​ട​ക്കം മ​ത​പ​ര​മാ​യ വാ​യ​ന​ക​ൾ അ​റ​ബി മ​ല​യാ​ള ലി​പി​ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു മ​ത​സ്ഥ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും സ​ന്ധ്യ​ക്ക് വി​ള​ക്കു​വെ​ച്ച് പ​ഴ​യ മ​ല​യാ​ള ലി​പി​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട മ​ത ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്യ​ൽ പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചി​ല പ്ര​മു​ഖ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ: രാ​ജ്യ​സ​മാ​ചാ​രം: 1847ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മ​ല​യാ​ള ജേ​ണ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ദീ​പി​ക: 1887ലും ​മ​ല​യാ​ള മ​നോ​ര​മ ദി​ന​പ​ത്രം 1888ലും, ​മാ​തൃ​ഭൂ​മി 1923ലും, ​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി 1942ലും, ​മം​ഗ​ളം 1969 ലും ​ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മം 1987ൽ ​ഒ​രു ദി​ന​പ​ത്ര​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ അ​തി​ന്റെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​തി​പ്പ് 1999ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    അ​വ​സാ​ന​മാ​യി തേ​ജ​സ് പ​ത്രം 2006 ലും ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി. ഈ ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​തി​ന്റെ വാ​രി​ക​ക​ളു​മെ​ല്ലാം മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വാ​യ​ന പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ പ​ങ്കു വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ മാ​ധ്യ​മം വാ​രി​ക ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ്. ഏ​തൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ വേ​ലി​യേ​റ്റ​ത്തി​ലും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി​യും ഈ ​നി​ല തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ.

    TAGS:readingDigital Mediadigital readingBahrain News
