കേരളീയ സമാജം വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായനാദിനം ആചരിച്ചു

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Posted Ondate_range 22 Jun 2026 11:08 PM IST
Updated Ondate_range 22 Jun 2026 11:08 PM IST
കേരളീയ സമാജം വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായനാദിനം ആചരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Reading Day was celebrated under the leadership of the Kerala Samajam Library
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ പി.എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണവും വായനാദിനാചരണവും വിവിധ മത്സരങ്ങളോടു കൂടി നടത്തി. സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി.വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ലൈബ്രേറിയൻ ബിനു കരുണാകരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണം മുഖ്യാതിഥിയായ സാഹിത്യ നിരൂപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഇ.എ സലിം നടത്തി. സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും സമ്മാനദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വായനാദിന പരിപാടികളുടെ കൺവീനർ ശ്രീലാൽ ഓച്ചിറ, വായനശാല ജോ. കൺവീനർ മായാ ഉദയൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. വായനശാല കൺവീനർ ആകാശ് ഹരിദാസ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
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