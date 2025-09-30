Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 2:05 PM IST
    date_range 30 Sept 2025 2:06 PM IST

    അ​ന്യ​മാ​കു​ന്ന പ​ത്ര​വാ​യ​ന

    അ​ന്യ​മാ​കു​ന്ന പ​ത്ര​വാ​യ​ന
    മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ചാ​യ​യോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് വാ​ർ​ത്താ​പ​ത്ര​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഴ​മൊ​ഴി. എ​ന്നാ​ൽ ആ​ധു​നി​ക ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വോ​ടെ അ​തി​ന് മാ​റ്റം വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഏ​റ​ക്കു​റെ പ​ത്ര​വാ​യ​ന അ​ന്യ​മാ​യി. പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യും സ​മാ​ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ലാം തൂ​ണെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യു​ള്ള പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​തി​നു​മ​പ്പ​റം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ സൃ​ക്ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. സ്വ​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മാ​ധ്യ​മ സം​സ്കാ​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ച​മ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​റി​യാ​നും പ​ത്രം വാ​യി​ക്കാ​നും എ​ന്നും ഞാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ള​മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്ത് ര​ണ്ട് ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​ത് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ​റ​യ​ട്ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വും അ​തി​ജീ​വ​നു​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ൾ മു​ത​ൽ ഞാ​ൻ അ​തി​ന്‍റെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. ഇ​ന്നും അ​ത് തു​ട​രു​ന്നു.

    ചി​ല​പ്പോ‍ഴൊ​ക്കെ എ​ന്‍റെ ചി​ന്ത​ക​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ത്രം ഒ​ട്ടും മ​ടി​കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​ത് സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൽ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

