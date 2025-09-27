Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ക,...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:37 AM IST

    പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ക, അ​റി​വു​ള്ള ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ക, അ​റി​വു​ള്ള ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക
    cancel
    Listen to this Article

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​അ​തി​വേ​ഗ കാ​ല​ത്തും ആ​ധി​കാ​രി​ക​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു പ​ത്രം എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു വാ​ർ​ത്താ​മാ​ധ്യ​മ​മ​ല്ല, അ​ത് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണ്. വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, വ​സ്തു​ത​ക​ൾ മാ​ത്രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ​ത്രം ന​മു​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​കു​ന്നു. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​റ്റും ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​നും ഒ​രു ദി​ന​പ​ത്രം അ​നു​യേ​ജ്യ​മാ​ണ്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ​ത്രം, അ​റി​വി​ന്റെ​യും വി​വേ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു പു​തി​യ ലോ​കം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്നു.

    പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ക, അ​റി​വു​ള്ള ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ 26 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലും സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലും ജാ​തി​മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​െ​മ​ന്യേ ഭാ​ഗ​ഭാ​ക്കാ​വു​ന്ന പ​ത്രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ന്മ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ​യും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കാ​നും ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​നും അ​തി​ന് പ്ര​തി​ഫ​ല​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും എ​നി​ക്കും ഞാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പ് ന​മ്മു​ടെ മ​ല‍യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന് എ​ന്‍റെ എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​ശം​സ​ക​ളും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsnewspaperreadBahrain News
    News Summary - Read the newspaper, be part of a knowledgeable community
    Similar News
    Next Story
    X