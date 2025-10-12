Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:49 AM IST

    വാ​യി​ക്കു​ക, സൃ​ഷ്ടി​ച്ച നി​ന്റെ നാ​ഥ​ന്റെ നാ​മ​ത്തി​ൽ....(​വി. ഖു​ർ​ആ​ൻ 96/01)

    വാ​യി​ക്കു​ക, സൃ​ഷ്ടി​ച്ച നി​ന്റെ നാ​ഥ​ന്റെ നാ​മ​ത്തി​ൽ....(​വി. ഖു​ർ​ആ​ൻ 96/01)
    അ​റി​വി​നും ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​നു​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​ൻ വാ​യ​ന​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് കാ​ല​മേ​റെ​യാ​യി. വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ക​രു​ന്ന പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യാ​യാ​ലും ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളും ക​വി​ത​ക​ളും നോ​വ​ലു​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹി​ത്യ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ആ​യാ​ലും വാ​യ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ഖം മ​റ്റൊ​രു വി​നോ​ദ​ത്തി​നും ഇ​ല്ലെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. 2022ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ സെ​ൻ​സ​സ് പ്ര​കാ​രം പ​ത്ര​പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ഗ​രി​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 54 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം മ​റ്റ് ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്.

    തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ ഇ​ത്‌ വെ​റും 44 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ 2-1/2% വ​ർ​ധി​ച്ച​തും ന​ല്ലൊ​രു ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്. സാ​ഹി​ത്യ​ര​ച​ന​ക​ൾ പോ​ലെ​യോ ഒ​രു പ​ക്ഷേ അ​തി​ലേ​റെ​യോ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളൊ​രു ക​ല​യാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യാ​സ്വാ​ദ​നം എ​ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ര​ണം ഏ​തൊ​രു​വ​നും ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് പൊ​ട്ട​ര​ച​ന​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റും. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ അ​വ​യെ ആ​വോ​ളം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ അ​ത്ത​രം ര​ച​ന​ക​ൾ വാ​യി​ക്കാ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ക​ഴി​വൊ​ന്ന് വേ​റെ ത​ന്നെ വേ​ണം.

    ആ​സ്വാ​ദ​നം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വാ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ച​തി​യ​ൻ ച​ന്തു​വി​ന് എം.​ടി​യും ഹ​രി​ഹ​ര​നും ചേ​ർ​ന്ന് ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഭാ​ഷ്യം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ ച​ന്തു​വി​ന് മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ രൂ​പം കൈ​വ​ന്നു. പ​ക്ഷേ മ​യ്യ​ഴി​യി​ലെ ദാ​സ​നും ച​ന്ദ്രി​ക​യും അ​നു​വാ​ച​ക​രി​ൽ ഇ​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വാ​യ​ന മ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​ർ​ത്താ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണം. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം തൂ​ണി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നും പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​നും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​വും.

    നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​ർ​ത്താ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ പ​ത്രം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ശു​ഷ്‌​കാ​ന്തി തി​ക​ച്ചും ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ത്ത​രു​ണ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്താ​തെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​യി സ​ർ​വ​വി​ധ ഭാ​വു​ക​ങ്ങ​ളും നേ​രു​ന്നു.

