Madhyamam
    date_range 19 Dec 2025 11:10 AM IST
    date_range 19 Dec 2025 11:10 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം മാ​റോ​ടു​ചേ​ർ​ത്ത് റ​യ്യാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം മാ​റോ​ടു​ചേ​ർ​ത്ത് റ​യ്യാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
     റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    മ​നാ​മ: ഡെ​ൽ​മ​ൻ, അ​റ​ബ് സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം വ​ർ​ണ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ക​ട​ലാ​സി​ൽ ചാ​ലി​ച്ച് റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​െ​ന്റ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ത​ണ​ലു​മാ​യ പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ന്റെ അ​മ്പ​ത്തി​നാ​ലാം ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഡ്രോ​യി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞു​മ​ന​സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ ക​ണ്ട ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ൾ, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ, മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ, ഡെ​ൽ​മ​ൻ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചു കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ഒ​ട്ടേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ചു​വ​പ്പും വെ​ള്ള​യും ക​ല​ർ​ന്ന പ​താ​ക​യു​മേ​ന്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ചു​പാ​സ്റ്റി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചു​വ​ന്ന ക​ള​ർ ശൗ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ധീ​ര​ത​യു​ടെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​യും വെ​ളു​ത്ത ക​ള​ർ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും സൂ​ച​ക​മാ​ണെ​ന്നും പ​താ​ക​യു​ടെ അ​രി​കി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ആ​റ് ചു​മ​ന്ന ത്രി​കോ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ച് വെ​ളു​ത്ത ത്രി​കോ​ണ​ങ്ങ​ളും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശി​ല​ക​ളാ​യ ആ​റ് ഈ​മാ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ഞ്ച് ഇ​സ്‌​ലാം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ട​യും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്നും മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സാ​ദി​ഖ് ബി​ൻ യ​ഹ്‌​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, വ​സീം അ​ൽ ഹി​ക​മി, ശം​സീ​ർ ഓ​ലി​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ചാ​ലി​യം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

