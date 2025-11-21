Begin typing your search above and press return to search.
    21 Nov 2025 10:11 AM IST
    21 Nov 2025 10:11 AM IST

    റയ്യാൻ സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ്-2025 ഇന്ന്

    റയ്യാൻ സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ്-2025 ഇന്ന്
    മ​നാ​മ: റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ൽ ഹ​മ​ല സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു സ​ലാം ച​ങ്ങ​രം​ചോ​ല അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റും കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് രാ​ത്രി 10 വ​രെ നീ​ളും. റെ​ഡ്, ബ്ലൂ, ​യെ​ല്ലോ, ഗ്രീ​ൻ എ​ന്നീ ഹൗ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ന​ൽ​കി​യ ചെ​സ്റ്റ് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷ കൂ​ടാ​തെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ധ​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും ഗെ​യിം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ തൗ​സീ​ഫ് അ​ഷ​റ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള മ​ദ്റ​സ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

