റയ്യാൻ സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ്-2025 ഇന്ന്

റയ്യാൻ സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ്-2025 ഇന്ന്text_fields
മനാമ: റയ്യാൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ മദ്റസ വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നുമുതൽ അൽ ഹമല സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് കൺവീനർ അബ്ദു സലാം ചങ്ങരംചോല അറിയിച്ചു.
അത്ലറ്റുകളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റും കായിക മത്സരങ്ങളും വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ആരംഭിച്ച് രാത്രി 10 വരെ നീളും. റെഡ്, ബ്ലൂ, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ എന്നീ ഹൗസുകളിലായി ക്രമീകരിച്ച മത്സരാർഥികൾ നേരത്തെ നൽകിയ ചെസ്റ്റ് നമ്പറുകൾ ഉപേക്ഷ കൂടാതെ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഗെയിം കോർഡിനേറ്റർ തൗസീഫ് അഷറഫ് അറിയിച്ചു. പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലെ രാവിലെയുള്ള മദ്റസ ക്ലാസുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് അറിയിച്ചു.
