റയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
മനാമ: വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റയ്യാൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടികൾ പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ഒ.ഐ.സി.സി ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ബിനു കുന്നന്താനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വൈകീട്ട് 4.30ന് ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ കുട്ടികൾക്കായി വ്യത്യസ്ത ഇനം മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനികളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രസംഗങ്ങൾ മാറ്റുകൂട്ടി. കുട്ടികളുടെ ദേശഭക്തി ഗാന മത്സരങ്ങളും പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങും സദസ്സിന് ആവേശം പകർന്നു. ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ബിനു ഇസ്മായിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എം. രിസാലുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ‘സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ മീഡിയ സെക്രട്ടറി അബ്ദു റഷീദ് മാഹി സംസാരിച്ചു. സ്വാതന്ത്യ സമര സേനാനികളെയും അവർ വഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും സജ്ജാദ് ബിൻ അബ്ദുറസാഖ് വിശദീകരിച്ചു.
‘മുസ്ലിമിന്റെ രാജ്യസ്നേഹം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ വസീം അഹ്മദ് അൽ-ഹികമി പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹംസ കെ. ഹമദ്, ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ഹംസ അമേത്ത് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഫഖ്റുദീൻ അലി അഹ്മദ് നന്ദി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register