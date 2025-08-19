Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:17 AM IST

    റ​യ്യാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    റ​യ്യാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    റ​യ്യാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​നം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്വ​ത​ന്ത്ര സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ കൊ​ച്ചു കൊ​ച്ചു പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പോ​സ്റ്റ​ർ ഡി​സൈ​നി​ങ്ങും സ​ദ​സ്സി​ന് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ‘സ്വാ​ത​ന്ത്യ​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളെ​യും അ​വ​ർ വ​ഹി​ച്ച ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ‘മു​സ്‌​ലി​മി​ന്‍റെ രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ​സീം അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ-​ഹി​ക​മി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ അ​മേ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഫ​ഖ്‌​റു​ദീ​ൻ അ​ലി അ​ഹ്മ​ദ് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

