Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightറ​യ്യാ​ൻ ‘അ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 1:04 PM IST

    റ​യ്യാ​ൻ ‘അ​ൽ ഇ'​ജാ​സ്’ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​രം; സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    റ​യ്യാ​ൻ ‘അ​ൽ ഇ​ജാ​സ്’ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​രം; സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    cancel

    മ​നാ​മ: അ​ൽ മ​ന്നാ​യി മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ൽ ഇ'​ജാ​സ്’ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​നു​വ​രി 16ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ർ​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ൽ ഹി​ക്‌​മ-​റ​ഫ, അ​ൽ ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ-​ഈ​സ ടൗ​ൺ, ഹി​ദ്ദ് മ​ദ്റ​സ, റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നീ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് 120 ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ജ്‌​വീ​ദ് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പാ​രാ​യ​ണം, വി​വി​ധ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ച് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ലും പ​രി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ന്റെ പ​ഠ​നം ആ​സ്വാ​ദ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചാ​ണ് 2023 മു​ത​ൽ ‘അ​ൽ ഇ'​ജാ​സ്’ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട് മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റാ​ക്കി ഇ​തി​നെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ അ​ലി അ​ഹ്മ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ​മ​യ​ത്തി​ന് 20 മി​നി​റ്റ് മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ൽ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഹം​സ അ​മേ​ത്ത്, ബി​നു ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, റ​യ്യാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി. അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ദി​ഖ് ബി​ൻ യ​ഹ്യ, റ​യ്യാ​ൻ മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു ല​ത്തീ​ഫ് ചാ​ലി​യം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:quran competitionsemi-finalsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Rayyan ‘Al I'jaz’ Quran Competition; Semi-finals on Friday
    Similar News
    Next Story
    X