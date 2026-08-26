Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 26 Aug 2026 10:10 AM IST
Updated Ondate_range 26 Aug 2026 10:10 AM IST
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ്വ മത്സ്യത്തെ ബഹ്റൈൻ സമുദ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Rare, endangered fish discovered in Bahraini waters
മനാമ: കടുത്ത വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന 'സ്മൂത്ത്നോസ് വെഡ്ജ്ഫിഷ്' എന്ന അപൂർവ്വയിനം മത്സ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ബഹ്റൈനിലെ സമുദ്ര ഗവേഷകർ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. സ്രാവുകളുടെ ശരീരക്ഷതിയുള്ളതും പരന്ന ആകൃതിയുള്ളതുമായ തലയോടുകൂടിയ ഈ മത്സ്യത്തിന് മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ നീളം വെക്കാൻ സാധിക്കും.
ബഹ്റൈനിലെ സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗവേഷണ പദ്ധതിയായ 'ഫിൻസൈറ്റ് ബഹ്റൈനിലെ' ഗവേഷകരാണ് പ്രത്യേക അണ്ടർവാട്ടർ ക്യാമറകളും ബെറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ അപൂർവ്വ കാഴ്ച പകർത്തിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story