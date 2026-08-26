Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 10:10 AM IST

    വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ്വ മത്സ്യത്തെ ബഹ്‌റൈൻ സമുദ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ്വ മത്സ്യത്തെ ബഹ്‌റൈൻ സമുദ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തി
    cancel
    camera_alt

     ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ മത്സ്യം

    മനാമ: കടുത്ത വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന 'സ്മൂത്ത്നോസ് വെഡ്ജ്ഫിഷ്' എന്ന അപൂർവ്വയിനം മത്സ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ബഹ്‌റൈനിലെ സമുദ്ര ഗവേഷകർ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. സ്രാവുകളുടെ ശരീരക്ഷതിയുള്ളതും പരന്ന ആകൃതിയുള്ളതുമായ തലയോടുകൂടിയ ഈ മത്സ്യത്തിന് മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ നീളം വെക്കാൻ സാധിക്കും.

    ബഹ്‌റൈനിലെ സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗവേഷണ പദ്ധതിയായ 'ഫിൻസൈറ്റ് ബഹ്‌റൈനിലെ' ഗവേഷകരാണ് പ്രത്യേക അണ്ടർവാട്ടർ ക്യാമറകളും ബെറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ അപൂർവ്വ കാഴ്ച പകർത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:watergulfBahrainiCritically Endangered Fish
    News Summary - Rare, endangered fish discovered in Bahraini waters
    Similar News
    Next Story
    X