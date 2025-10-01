Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:49 AM IST

    ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ എം.​പി ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി‍‍യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ല​ത്തൂ​ർ മു​ൻ എം.​പി ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ബാ​ൽ സി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗം പ്ര​ദീ​പ്‌ പാ​ള​യം, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, ഷ​മീം കെ.​സി ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, സൈ​ത് എം.​എ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര, ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​ബി​ൽ​ദാ​സ്, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് കെ.​പി, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കെ.​പി, സു​ബി​നാ​സ് കി​ട്ടു, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ട​യ​മ്മ​ൽ, രാ​ജീ​വ​ൻ അ​രൂ​ർ, ബി​ജു കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ഗി​രീ​ഷ് ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, ബി​ജു ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് ടി.​പി, ഷാ​ജി മോ​ൻ, തു​ള​സീ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​സീ​സ് ടി.​പി മൂ​ലാ​ട് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

