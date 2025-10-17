Begin typing your search above and press return to search.
    മെ​ഗാ ഡാ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ര​മ്യ-​ബി​നോ​ജ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ

    മെ​ഗാ ഡാ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ര​മ്യ-​ബി​നോ​ജ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ
    ര​മ്യ​യും ബി​നോ​ജും കു​ട്ടി​ക​ളും

    മ​നാ​മ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മെ​ഗാ ഡാ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത് ര​മ്യ ബി​നോ​ജ് - ബി​നോ​ജ് പാ​വ​റ​ട്ടി ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​ണ്.

    2021 മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ മെ​ഗാ പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​വ​ർ ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം 170 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ് ‘സം​യോ​ഗ്’ ആ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര​യും ഒ​രു ത​വ​ണ 200 പേ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന മെ​ഗാ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി​യും ര​മ്യ​യു​ടെ​യും ബി​നോ​ജി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി. ര​മ്യ​യും ബി​നോ​ജും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് ആ​യാ​ണ് ബി​നോ​ജ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ന​ടു​ത്ത് പാ​വ​റ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഇ​വ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ​ന്നി​ട്ട് 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി. ര​മ്യ നാ​ട്ടി​ൽ ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര ഡാ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഡാ​ൻ​സ് ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നൃ​ത്തം ഇ​ന്നും തു​ട​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലെ നൃ​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ഡ്ജി​യാ​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യും ഡാ​ൻ​സ​റാ​യും ര​മ്യ സ്ഥി​ര​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ന്യൂ ​മി​ല്ലെ​നി​യം സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നൃ​ത്ത പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ല അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ര​മ്യ​ക്ക് കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്കാ​ര തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 2022ലും ​ഈ വ​ർ​ഷ​വും ഇ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 60 ഓ​ളം പേ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബ് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ ഷെ​ഫും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷും ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​റാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൾ മാ​ള​വി​ക​യു​ടെ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം അ​മ്മ​യു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. 2020ൽ ​കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ബാ​ല​ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് മാ​ള​വി​ക അ​ർ​ഹ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2020ൽ ​ലോ​ക​നാ​ട​ക വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ എ​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മ​നോ​ധ​ർ​മ അ​ഭി​ന​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 13 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 120 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ ജൂ​റി അ​വാ​ർ​ഡ്, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ബെ​സ്റ്റ് പെ​ർ​ഫോ​ർ​മ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ട് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മാ​ള​വി​ക നേ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    ര​ണ്ട​ര വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ മി​ഴി​ക എ​ന്നൊ​രു മ​ക​ൾ കൂ​ടി ഇ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​തെ ക​ലാ​സ​പ​ര്യ തു​ട​രു​ന്ന ഈ ​ക​ലാ​കു​ടും​ബം ഇ​നി​യും ന​ല്ല അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്.

    News Summary - Ramya-Binoj couple is back with a mega dance program
