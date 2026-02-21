Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightക​ട​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 10:29 AM IST

    ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നെ​ത്തു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നെ​ത്തു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ
    cancel

    റ​മ​ദാ​ൻ നി​ലാ​വു​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സ് ആ​ദ്യം ചെ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടി​ലെ വീ​ടി​ന്റെ ഉ​മ്മ​റ​ത്താ​ണ്. ഉ​മ്മ​യു​ടെ കൈ​പ്പു​ണ്യ​വും ബാ​പ്പ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ ക​രു​ത​ലും പ്രി​യ​ത​മ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും, ഇ​ന്നും മാ​യാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ അ​ത്താ​ഴ​ത്തി​ന് വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്താ​ൻ ഉ​മ്മ​യു​ടെ വാ​ത്സ​ല്യം നി​റ​ഞ്ഞ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ന് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ ആ ​സ്ഥാ​നം അ​ലാ​റം ശ​ബ്ദ​ത്തി​നാ​ണ്. ആ ​അ​ലാ​റം നാ​ദം ഓ​രോ വ​ട്ട​വും ഉ​മ്മ​യു​ടെ വി​ളി​യെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്നെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു. ചോ​ല​യി​ല്‍ ഉ​സ്താ​ദി​ന്റെ സു​ബ്ഹി ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ക്കു​മു​മ്പു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും, ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ക്കാ​യി കാ​തോ​ർ​ത്തി​രു​ന്ന ആ ​വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളും നാ​ട്ടി​ലെ നോ​മ്പി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വാ​യി​രു​ന്നു.

    നോ​മ്പു​തു​റ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ആ ​പു​ഞ്ചി​രി ഇ​ന്നും മാ​യാ​ത്ത ചി​ത്ര​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ നോ​മ്പ് തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​മോ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മീ​പ്യ​മോ ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, പ്ര​വാ​സം ന​മു​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ത​ള​ർ​ന്നെ​ത്തി മു​റി​യി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക രു​ചി​യു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ച് അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ കൂ​ടു​ന്ന​തും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തും പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ൽ മ​റ്റൊ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ​യാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ വീ​ടും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രു വി​ങ്ങ​ലാ​യി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും, ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ നോ​മ്പ് തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​വും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ അ​തി​ജീ​വ​ന​വും ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ഓ​രോ നോ​മ്പു​കാ​ല​വും. ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നു​ള്ള ഫോ​ൺ വി​ളി​ക​ളി​ലൂ​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ക്കു​മ്പോ​ഴും, പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​ക​ളി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തേ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രേ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​മാ​ണ് ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ നോ​മ്പ് പൂ​ർ​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. സ്നേ​ഹ​വും ത്യാ​ഗ​വും സ​ഹ​ന​വും ഒ​രു​പോ​ലെ ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്ന ഈ ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഇ​ന്നും വ​ലി​യൊ​രു ക​രു​ത്താ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ramadan TalkBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ramadan talk
    Similar News
    Next Story
    X