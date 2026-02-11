Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റ​മ​ദാ​ൻ വ്ര​താ​നു​ഷ്ഠാ​നം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18 ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഹ​ജാ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​സ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഏ​ക​ദേ​ശം 400 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ വ്ര​ത​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​സ്ത​മ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​രു മി​നി​റ്റോ​ളം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് കാ​ണാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​തി​നാ​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18 റ​മ​ദാ​ൻ ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 13 മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് പ്ര​തി​ദി​ന വ്ര​ത​സ​മ​യം. മാ​സ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​കെ 398 മ​ണി​ക്കൂ​ർ 35 മി​നി​റ്റ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ വ്ര​ത​മെ​ടു​ക്കും. മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഫി​ത്ർ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷം 30 നോ​മ്പ് ഉ​ണ്ടാ​വും. റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി വ​ലി​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി അ​ല​വ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്കും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ര​ട്ടി തു​ക ല​ഭി​ക്കും. റ​മ​ദാ​ന് മു​മ്പു ത​ന്നെ ഈ ​തു​ക വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ന്തം വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ചാ​ർ​ജി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തോ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തോ പു​ക​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തോ ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വോ 100 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യോ ല​ഭി​ക്കാം. എ​ല്ലാ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

