Madhyamam
    Bahrain
    റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി​ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന; വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തം

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കും
    റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി​ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന; വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തം
    ക​ട​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ

    വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    മ​നാ​മ: വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​പ​ണി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യാ​നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ക​ട​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​ണോ എ​ന്നും ഓ​ഫ​റി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വു​മു​ള്ള വി​ല കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. ഷെ​ൽ​ഫു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ല​യും ബി​ല്ലി​ങ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ വി​ല​യും ത​മ്മി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കോ എ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കും.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി ക​ട​ക​ൾ, മീ​ൻ, ഇ​റ​ച്ചി മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ത​യ്യ​ൽ​ക​ട​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ക​ൾ, പ​ല​ഹാ​ര വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തും. വി​പ​ണി​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ക​യോ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പി​ഴ, സ്ഥാ​പ​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കു​പു​റ​മെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ അ​മി​ത​വി​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചോ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ത​വാ​സു​ൽ’ വ​ഴി​യോ 17111225 എ​ന്ന് വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റി​ലോ inspection@moic.gov.bh ഇ-​മെ​യി​ലി​ലോ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാം.

    വി​പ​ണി സു​ര​ക്ഷി​തം; സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ഷാ​മ​മി​ല്ല

    മ​നാ​മ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ചി​ല്ല​റ​വി​ൽ​പ​ന വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ​ൻ​ശേ​ഖ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും വി​ല​നി​ല​വാ​രം സ്ഥി​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി. വി​പ​ണി​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​വ​ശ്യം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​ക്ക​ണ്ട് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. റ​മ​ദാ​ൻ​കാ​ല​ത്തെ തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​പ​ണി​യി​ലെ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ത്സ്യം, മാം​സം, പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, ധാ​ന്യ​പ്പൊ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യും ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​താ​യും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും സീ​സ​ണ​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ബ​ജ​റ്റി​ന് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​വു​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, വി​പ​ണി​യി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ല​ഭ​മാ​ണ്, വി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ റ​മ​ദാ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാം.


    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ റ​മ​ദാ​ൻ രു​ചി​ക​ൾ 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ' ലോ​ക​മ​റി​യ​ട്ടെ...

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​പ്പു​ണ്യ​ത്തി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന സ്പെ​ഷ്യ​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്കും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ ഇ​താ ഒ​രു സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ളം ‘റ​മ​ദാ​ൻ രു​ചി’ യി​ലേ​ക്ക് വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പാ​ച​ക​ക്കു​റി​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ, പാ​കം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്ത​മാ​യി എ​ഴു​തു​ക.

    ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ​യും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ​യും കൂ​ടെ അ​യ​ക്കു​ക.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും സ​ഹി​തം താ​ഴെ കാ​ണു​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്കോ ഇ​മെ​യി​ലി​ലേ​ക്കോ അ​യ​ക്കു​ക.

    വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​ർ: +973 39203865 Email: bahrain@gulfmadhyamam.net

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ റ​മ​ദാ​ൻ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം പ​ത്ര​ത്തി​ലും വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര് സ​ഹി​തം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മി​ക​ച്ച പാ​ച​ക​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

