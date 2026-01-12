Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 12 Jan 2026 11:22 AM IST
    date_range 12 Jan 2026 11:31 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി; ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം
    റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി; ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മീ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല നാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് 49ാമ​ത് സം​യു​ക്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മി​തി യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഫ​ഖ്റു യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​പ​ണി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യ​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ മ​ന്ത്രി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​തൃ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് വ​ലു​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ടു​ത്ത മാ​സം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. വി​പ​ണി​യി​ലെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച ബി.​സി.​സി.​ഐ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മീ​ർ നാ​സ്, ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ലെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും പു​തി​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളും യോ​ഗം വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

