Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightറ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 10:42 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി; 22,000 ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളും 9,000 ട​ൺ ഇ​റ​ച്ചി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    റ​മ​ദാ​ൻ വി​പ​ണി; 22,000 ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളും 9,000 ട​ൺ ഇ​റ​ച്ചി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി
    cancel

    മ​നാ​മ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭ​ക്ഷ്യ​ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 22,000ത്തി​ല​ധി​കം ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളും 9,000 ട​ൺ ഇ​റ​ച്ചി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. റ​മ​ദാ​നി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​വ​ശ്യം മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് ഇ​റ​ച്ചി​ക്കും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്കും ക്ഷാ​മ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സിം അ​ബ്ദു​ല്ല വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി പ​കു​തി വ​രെ 22,500 ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 20,300 ആ​ടു​ക​ളും 2,250 മാ​ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 30,000 ആ​ടു​ക​ൾ, 1,500 മാ​ടു​ക​ൾ, 100 ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തും. ഏ​ക​ദേ​ശം 9,853 ട​ൺ ഇ​റ​ച്ചി ഇ​തി​ന​കം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ 3,294 ട​ൺ റെ​ഡ് മീ​റ്റ് 6,559 ട​ൺ കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​യി 250 അ​ധി​ക പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക് പു​റ​മെ ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്, ത​ക്കാ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​മാ​ർ​ഗം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​സ്റ്റം​സ് വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ramadan marketBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ramadan market; 22,000 cattle and 9,000 tons of meat arrive in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X