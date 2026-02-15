Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 9:22 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ ജേ​ണ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    റ​മ​ദാ​ൻ ജേ​ണ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    മ​നാ​മ: കൗ​മാ​ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റ​മ​ദാ​ൻ ജേ​ണ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ചാ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സു​ബൈ​ർ എം.​എം ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബോ​യ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നോ​ഷി​ന് ന​ൽ​കി റ​മ​ദാ​ൻ ജേ​ണ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​വ്വാ​ബ് സു​ബൈ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യാ​ൻ, സ​ഫ ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഫി​ൽ​സ ഫൈ​സ​ൽ, ആ​യി​ശ ന​ദ്‌​വ, അ​ഫ്നാ​ൻ ശൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, ആ​മി​ർ മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, ത​ഹി​യ്യ ഫാ​റൂ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഈ​സ, സ​ജ്‌​വ സ​ജീ​ർ, ഹു​സ്ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ‌മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി, ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി, അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ കെ, ​ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലു​ലു പ​റ​ളി സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

