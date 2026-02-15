Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 9:18 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്; 1997ന് ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യം

    റ​മ​ദാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്; 1997ന് ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യം
    മ​നാ​മ: ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ദ അ​ൽ അ​സ്‌​ഫൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 1997ന് ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് റ​മ​ദാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് വ​രു​ന്ന​ത്. വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ, അ​താ​യ​ത് 2030 വ​രെ റ​മ​ദാ​ൻ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും പ​ക​ൽ ദൈ​ർ​ഘ്യം കു​റ​വാ​യ​തും നോ​മ്പ് അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടും ദീ​ർ​ഘ​നേ​ര​ത്തെ പ​ക​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പ​ക​ൽ സ​മ​യം കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ അ​സ്‌​ഫൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18 ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ട്ട​യി​ലെ വോ​ക്ക്‌​വേ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മാ​സ​പ്പി​റ​വി നി​രീ​ക്ഷ​ണ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. എ​ങ്കി​ലും, ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും റ​മ​ദാ​ൻ, ഈ​ദ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം രാ​ജ്യ​ത്തെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ത​കാ​ര്യ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളാ​ണ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Ramadan is complete even in winter; first time since 1997
