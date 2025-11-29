Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 29 Nov 2025 9:23 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 9:23 AM IST

    2026 റമദാൻ ഫെബ്രുവരി 18ന് ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യത; ചെറിയ പെരുന്നാൾ മാർച്ച് 20ന്

    ​മ​നാ​മ: അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സം 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​ന്റെ പ്ര​വ​ച​നം.

    ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ അ​ലി അ​ൽ ഹ​ജാ​രി​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 30 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഈ ​പു​ണ്യ​മാ​സം ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​വും ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​ള്ള മാ​സ​പ്പി​റ​വി ദ​ർ​ശ​നം വ​ഴി​യും ഈ ​തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ആ​യി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ന്ദ്ര​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​വും ല​ളി​ത​വു​മാ​ണ്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ റ​മ​ദാ​ൻ, ശ​വ്വാ​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രം​ഭം ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ ഹ​ജാ​രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു

    TAGS:newsRAMADAN NEWSEid al-Fitrgulf
