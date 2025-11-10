Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Nov 2025 1:06 PM IST
    രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി​യെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഹ്ര​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള ഗ​വ. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി​യെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചു​മ​ത​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ബി.​എം.​ഡി.​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ​ഷീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ സ​ക​രി​യ്യ പൊ​ന്നാ​നി, മു​നീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, എ​ൻ​റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെൻറ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​സാ​ക്ക് പൊ​ന്നാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

