Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 12:00 PM IST

    രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ം, എ​ജു​പാ​ർ​ക്ക് ഭാരവാഹികൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ം

    മ​നാ​മ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി​ക്ക് സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​വും എ​ജു​പാ​ർ​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ടി​ന് സെ​ഗ​യ്യ എ​ജു​പാ​ർ​ക്ക് സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക​നു​മാ​യ കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ് അ​നു​മോ​ദ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    രാജു നാരായണ സ്വാമി

    സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം എ​ജു പാ​ർ​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘മി​നി മാ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ്’​ഏ​ഴ്, എ​ട്ട് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 50 ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഗ​ണി​ത​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മി​ക​വ് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, എ​ജു​പാ​ർ​ക്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, സ​ക്ക​റി​യ, റി​ജി​ന ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ, സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം സ​ഹ​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, സ​യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, വി​ജ​യ് വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് കൊ​ന്ന​ക്ക​ൽ ഇ​മ്മാ​നു​വേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

