Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 1:40 PM IST

    മ​ഴ​ക്കാ​ല മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ; മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഊ​ർ​ജി​ത ശ്ര​മം

    പ​തി​വ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന 50 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 13 എ​ണ്ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു
    മ​ഴ​ക്കാ​ല മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ; മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഊ​ർ​ജി​ത ശ്ര​മം
    മ​നാ​മ: വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി, മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പ​തി​വ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന 50 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 13 എ​ണ്ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​ലി​ക​ൾ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഒ​മ്പ​ത് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ബു​ഹാ​സ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ഗ​ലാ​ലി, ഈ​സ്റ്റ് ഹി​ദ്ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശ​രി​യാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മി​ക്ക വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണം ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച പ​ഴ​യ ഭ​വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ണ് എ​ന്ന് ബു​ഹാ​സ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ർ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൂ​ടാ​തെ, പ​ഴ​യ മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ൾ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷി​ത​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ഓ​ൾ​ഡ് മു​ഹ​റ​ഖി​ലും ഇ​തേ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​നം കാ​ണാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ മ​ഴ പ്ര​തി​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം ഇ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യു​ള്ള ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളെ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന ശു​ഭാ​പ്തി​വി​ശ്വാ​സ​വും അ​വ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:rainy seasonFloodBahrain Newsgulf news malayalam
