Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    6 Dec 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    6 Dec 2025 7:31 AM IST

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ട​ണം

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ട​ണം
    മു​ൻ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ആ​യി​രു​ന്ന ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ കേ​സ് പൊ​തു​വെ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്. ​എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സ് ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ഇ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി ആ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വ​വും ആ​ദ്യ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്, ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം വി​ശ​ദ​മാ​യി വാ​ദം കേ​ട്ട ശേ​ഷം മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ ന​ട​പ​ടി ഈ ​കേ​സി​ന്റെ ക്രി​മി​ന​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും കാ​ഠി​ന്യ​ത്തെ​യും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ഇ​ത് തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​നെ​യും തെ​ളി​വി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​യും ര​ണ്ടും ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തെ​റ്റാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് എ​ന്റെ പ​ക്ഷം. നി​യ​മം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ക എ​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ ത​ത്ത്വം ഇ​വി​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം.

    ​ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. നി​യ​മം അ​തി​ന്റെ വ​ഴി​ക്ക് പോ​ക​ണം എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ​രാ​തി നേ​രെ ഡി.​ജി.​പി​ക്ക് ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ചെ​യ്ത രീ​തി​യും ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്ത​തും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വ്യ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്.ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര ചെ​റു​ത​ല്ല. ​ഒ​രു പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​യി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ്വ​യം എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച് ഉ​ട​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ത​യ്യാ​റാ​വ​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം കേ​ര​ള പോ​ലീ​സി​ന് മി​ക​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും, ഇ​ത്ര​യും ദി​വ​സ​മാ​യി​ട്ടും ഒ​രു പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​നും പൊ​ലീ​സി​നും ഇ​ത് വ​ലി​യ നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ണ്.

    ​നി​യ​മ​പാ​ല​ന​ത്തി​ലെ ഈ ​കാ​ല​താ​മ​സം, നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് വീ​ഴ്ച​യോ ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ളി​ക​ളോ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന സം​ശ​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. നി​യ​മം എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കാ​നാ​യി ഈ ​കേ​സി​ൽ ഉ​ട​ൻ നീ​തി​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    MLABahrainRahul Mamkootathil
    News Summary - Rahul Mamkootathil should resign from his MLA post and face investigation
