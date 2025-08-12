Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:01 AM IST

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്; ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്; ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു
    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി

    മ​നാ​മ: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ച് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച്‌ ന​ട​ത്തി​യ ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ​യും മ​റ്റ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘ​ട​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    'വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള'​ക്കെ​തി​രെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ​യും 'ഇ​ൻ​ഡ്യ' മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ മ​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ 'വോ​ട്ട് ചോ​രി' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു വെ​ബ്സൈ​റ്റും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ന​ല്ല​ത​ല്ലെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്‌, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്കും ഇ​ന്ത്യ മു​ന്ന​ണി​ക്കും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ന്തഃ​സ​ത്ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച് നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

