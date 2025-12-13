Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 13 Dec 2025 11:31 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 11:31 AM IST

    39 വ​ർ​ഷത്തെ പ്ര​വാ​സം നിർത്തി റ​ഹീം പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    39 വ​ർ​ഷത്തെ പ്ര​വാ​സം നിർത്തി റ​ഹീം പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    റ​ഹീം പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ന് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്


    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സു​പ​രി​ചി​ത​നാ​യ പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് സ്വ​ദേ​ശി റ​ഹീം പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. 1987ൽ ​പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച റ​ഹീം ബ​ഹ്റൈ​ൻ മി​നി​സ്ട്രി​യി​ലെ 39 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഒ​ഴി​വ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. 1980ല്‍ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ കേ​ര​ള സു​ന്നി ജ​മാ​അ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം വെ​സ്റ്റ് റി​ഫ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യും വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ കേ​ര​ള സു​ന്നി ജ​മാ​അ​ത്ത് ഐ.​സി.​എ​ഫ് എ​ന്ന പേ​ര് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന മി​ക​വും റി​ഫ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്നു. ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം നീ​ട്ടി​യും കാ​രു​ണ്യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് റ​ഹീം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​നോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​ക​വെ​ച്ചു ന​ല്‍കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ എ​ന്നും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​നും വി​ശാ​ല​മ​ന​സ്‌​ക​ത​ക്കും വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കു​ന്ന ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ​ലി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍ ന​മു​ക്ക് പ​ക​ര്‍ത്താ​നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ജീ​വ​മാ​യ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന റ​ഹീ​മി​ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് വെ​സ്റ്റ് റി​ഫ യൂ​നി​റ്റ് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. വെ​സ്റ്റ് റി​ഫ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ന് മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‍ല്യാ​ർ, നാ​സ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​സ്‍ല്യാ​ർ, അ​ല​വി സ​യി​നി, ഉ​മ്മ​ർ ഹാ​ജി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ്‍ല്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

