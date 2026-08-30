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    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 1:15 PM IST

    റഫയിൽ പുതിയ ബൊളിവാർഡ് റോഡ് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു

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    റഫയിൽ പുതിയ ബൊളിവാർഡ് റോഡ് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു
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    പുതുതായി തുറന്ന റോഡ്

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിൽ റോഡ് വികസനത്തിന്‍റെയും ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി, റഫയിലെ ബൊളിവാർഡ് റോഡ് പൊതുമന്ത്രാലയം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു.

    സല്ലാഖ് ഹൈവേയെയും ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ ഹൈവേയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പാതയ്ക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലും രണ്ട് ലെനുകൾ വീതമുണ്ട്. ഏകദേശം 2.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ റോഡ് സല്ലാഖ് ഹൈവേ - ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ ഹൈവേ ജങ്ഷനിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

    ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ യു-ടേൺ നിർമ്മിക്കുകയും, സല്ലാഖ് ഹൈവേയിൽ നിന്നുള്ള വലത് തിരിവ് രണ്ട് ലെനുകളായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഫ മേഖലയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നഗരവികസനവും ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് പൊതുമന്ത്രാലയം ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

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    TAGS:transportationroadopenedboulevardRafa
    News Summary - Rafa New Boulevard Road Opens
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