Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘റേ​ഡി​യോ സു​നോ 87.6...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:48 AM IST

    ‘റേ​ഡി​യോ സു​നോ 87.6 എ​ഫ്.​എം’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘റേ​ഡി​യോ സു​നോ 87.6 എ​ഫ്.​എം’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ 24x7 മ​ല​യാ​ളം റേ​ഡി​യോ ചാ​ന​ലാ​യ ‘റേ​ഡി​യോ സു​നോ 87.6 എ​ഫ്.​എം’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി’ എ​ന്ന ടാ​ഗ്‌​ലൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച റേ​ഡി​യോ, രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​ല​യാ​ളം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​രു പു​ത്ത​ൻ അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള ചാ​ന​ലു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഒ​ലി​വ് സു​നോ റേ​ഡി​യോ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന പേ​രി​ലും, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ എ.​ബി.​സി നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് വ​ഴി​യും റേ​ഡി​യോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഇ​ത് മീ​ഡി​യ ദി ​മ​ന്ത്ര​യു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FMoperationsradio suno
    News Summary - ‘Radio Suno 87.6 FM’ begins operations
    Similar News
    Next Story
    X