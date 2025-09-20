Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightറ​ബ് വ ​കു​ടും​ബ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 8:44 AM IST

    റ​ബ് വ ​കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    റ​ബ് വ ​കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​മ​നാ​മ, ഗു​ദൈ​ബി​യ, സ​ൽ​മാ​നി​യ എ​ന്നീ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30 മു​ത​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ക്കും.

    ‘ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഖു​ർ​ആ​ൻ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി വ​സീം അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഹി​ക​മി, ‘കു​ടും​ബം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ലി​ബ​റ​ലി​സം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജാ​ദ്ൽ ബി​ൻ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടും. കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ താ​ഴെ​യു​ള്ള ലി​ങ്കി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsWisdom Islamic OrganisationFamily Association
    News Summary - Rabwa Family Association
    Similar News
    Next Story
    X