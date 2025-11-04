Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    4 Nov 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 8:34 AM IST

    ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ ലേ​ണി​ങ് സം​ഗ​മം

    ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ ലേ​ണി​ങ് സം​ഗ​മം
    അ​യ്യൂ​ബ് സു​ല്ല​മി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെൻറ​ർ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ദി​ലി​യ സെ​ൻ്റെ​റി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. ജു​ബൈ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​ബോ​ദ​ക​ൻ അ​യ്യൂ​ബ് സു​ല്ല​മി " നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​മു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം" എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ത​ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ര്യ​വും ന​മ്മി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​വാ​തെ നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​ത്തോ​ട് കൂ​ടി ന​മ്മു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​മ്മെ ക​ണ്ടു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​മ്മു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന്അ​യ്യൂ​ബ് സു​ല്ല​മി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​ര്‍ത​ന്നെ​യാ​ണ് നേ​ര്‍മാ​ര്‍ഗം പ്രാ​പി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്ന് മൂ​സ സു​ല്ല​മി ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി.

    സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സൈ​ഫു​ല്ല കാ​സിം അ​ടു​ത്ത പ​ഠ​ന​വേ​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യാ​യം സൂ​റ​ത്ത് മും​താ​ഹി​ന അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​നാ​ഫ് ക​ബീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ജീ​ബ്, ഹി​ഷാം, ഇ​ക്ബാ​ൽ, യൂ​സു​ഫ് കെ.​പി എ​ന്നി​വ​ർ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബേ​പ്പൂ​രി​ന്റെ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

