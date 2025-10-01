Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:24 AM IST

    ക്വിസ് മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    ക്വിസ് മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹാ​ദി​യ വി​മ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ത​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ്സി​ന ശ​മീ​ർ (റി​ഫ), റാ​സി ഉ​സ്മാ​ൻ (സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്) എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    താ​ഹി​റ അ​ബ്ദു​ല്ല (അ​ദ്ലി​യ), ഹ​സ്ന (ബു​ദ​യ), മ​ർ​വ (ഹാ​ജി​യാ​ത്ത്), സ​ഫ​രി​യ്യ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ (ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ), ശ​മീ​ല ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് (ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ), മ​ൻ​സൂ​റ റ​യീ​സ് (ഇ​സാ ടൗ​ൺ), ഷ​റ​ഫു​ന്നി​സ റ​ഫീ​ഖ് (മു​ഹ​റ​ഖ്) എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വാ​ലി​ഹ ഉ​സ്മാ​ൻ (ഈ ​സ്റ്റ് റി​ഫ), റു​ബീ​ന (ഹാ​ജി​യാ​ത്ത്), ത​സ്നി (ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം) എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ര്‍ക്ക് ജ്ഞാ​ന സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ക്രി​യാ​ത്മ​ക ജീ​വി​ത പാ​ഠ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ത്മീ​യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​രു​ന്ന വ​നി​താ പ​ഠ​ന സം​രം​ഭ​മാ​യ ഹാ​ദി​യ വി​മ​ന്‍സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ്, മ​നാ​മ, ഗു​ദൈ​ബി​യ, സ​ല്‍മാ​ബാ​ദ്, ഉ​മ്മു​ല്‍ ഹ​സം, റി​ഫ, ഈ​സാ​ടൗ​ണ്‍, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണ്‍ എ​ന്നീ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും ഹാ​ദി​യ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളെ​യും ഐ.​സി.​എ​ഫ്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

