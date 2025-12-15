Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:37 AM IST

    ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ; ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​ജ​മാ​യ ക്യു.​ആ​ർ പ​തി​പ്പി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ; ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​മെ​ന്റ് ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ടാ​മ്പ​റി​ങ് ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ മാ​റ്റി​യൊ​ട്ടി​ച്ചും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ​മാ​യ ഒ​ന്ന് പ​തി​പ്പി​ച്ചും കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹി​ദ്ദ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ഒ​സാ​മ ബ​ഹ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഏ​ത് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മെ​ന്നും കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ബ​ഹ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ക​ട​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രി​ട​ത്ത് വെ​ക്കാ​നും, ടാ​മ്പ​റി​ങ് ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​ക്കി​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ നൂ​ത​ന​വും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പാ​ർ​ക്കി​ങ് മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് മെ​നു​ക​ൾ, ഓ​ഫ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളു​ടെ അ​റി​യി​പ്പ്, ഇ-​മെ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ വ്യാ​ജ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യാ​ൽ കോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ബി​സി​ന​സു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​സാ​രി​ച്ച് കോ​ഡ് അ​വ​രു​ടേ​താ​ണെ​ന്നു​ത​ന്നെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ ബെ​നി​ഫി​റ്റ് പേ ​ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ, ബെ​നി​ഫി​റ്റ് പേ​യി​ലെ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി ന​ടി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ഇ​ര​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യാ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ആ​ന്റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് 992 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​നി​ൽ വി​ളി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 17108108 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് വ​ഴി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാം. ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ഫോം ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:QR CodegulfnewsBahrainScamsgulfnewsmalayalam
    News Summary - QR code scams; business owners should be vigilant, officials say
    Similar News
    Next Story
    X