Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഖത്തർ ദേശീയദിനം;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 6:33 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 6:33 PM IST

    ഖത്തർ ദേശീയദിനം; അമീറിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് ഹമദ് രാജാവും കിരീടാവകാശിയും

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തർ ദേശീയദിനം; അമീറിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് ഹമദ് രാജാവും കിരീടാവകാശിയും
    cancel
    camera_alt

    ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി

    Listen to this Article

    മനാമ: ഖത്തർ ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിക്ക് ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫ

    സഹോദര രാജ്യമായ ഖത്തറിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടത്തിനും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും ഇരുവരും സന്ദേശത്തിൽ ആശംസിച്ചു. അമീറിന് പുറമേ ഖത്തർ ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി, ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി എന്നിവർക്കും പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ പ്രത്യേക അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു.

    പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ

    ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള താൽപര്യം ഭരണാധികാരികൾ സന്ദേശത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar national dayprince salman bin hamad al khalifaKing Hamad bin Isa Al Khalifa
    News Summary - Qatar National Day; King Hamad and Crown Prince congratulate Emir
    Similar News
    Next Story
    X