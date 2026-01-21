Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Jan 2026 12:49 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 12:49 PM IST

    ഖാ​ദി​സി​യ്യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഖാ​ദി​സി​യ്യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി (പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്), ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ

    (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി (ഫൈ​നാ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി)

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഫ​റോ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഫ​റോ​ഖ് ഖാ​ദി​സി​യ്യ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ

    ​നാ​മ അ​ൽ മൊ​യി​ദ് ട​വ​റി​ൽ ഖാ​ദി​സി​യ്യ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മ​ർ​ക​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​റാ​ബ് സ​ഖാ​ഫി അ​ൽ അ​സ്ഹ​രി വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ബ്ദു​റ​സാ​ക്ക് ഹാ​ജി ഇ​ടി​യ​ങ്ങ​ര (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, അ​ഷ്റ​ഫ് രാ​മ​ത്ത്, സി.​കെ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം പെ​രു​വ​യ​ൽ, ഹ​ബീ​ബ് പ​ട്ടു​വം (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഷ​ബീ​ർ ഖാ​ദി​സി​യ്യ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, ആ​സി​ഫ് ന​ന്തി (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി മേ​പ്പ​യൂ​ർ ( ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി )എ​ന്നി​വ​രെ​യും അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യി കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​യ്യി​ദ് തു​റാ​ബ് സ​ഖാ​ഫി, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ഹാ​ജി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, ശ​ബീ​ർ ഖാ​ദി​സി​യ്യ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

