Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:29 AM IST

    ട്രാ​വ​ൽ ഫീ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ഡ്സ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ട്രാ​വ​ൽ ഫീ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ഡ്സ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ട്രാ​വ​ൽ ഫീ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ഡ്സ് പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ബ​ഹ​റി​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​യ സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി​യു​ടെ യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണം ട്രാ​വ​ൽ ഫീ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ഡ്സ് എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ജി.​സി.​സി ത​ല പ്ര​കാ​ശ​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സൈ​ദ് എം.​എ​സി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ കോ​പ്പി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് യാ​ത്ര ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​രു​ൾ​ദാ​സ് തോ​മ​സ് ആ​ണ്. കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി ആ​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​പ്രേ​മി​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ സ​ദ​സ്സി​ന് പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര, അ​ല​ക്സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ, നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ദ​ർ​ശ് മാ​ധ​വ​ൻ​കു​ട്ടി, വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, യാ​ത്ര​സ​മി​തി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ, ഐ.​ടി സം​രം​ഭ​ക​യും ക​ണ്ണൂ​ർ ഡി​സ്‌​ട്രി​ക്‌​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഹ​ർ​ഷ ശ്രീ​ഹ​രി, അ​ജി​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    പു​സ്ത​കം ആ​മ​സോ​ണി​ലും കേ​ര​ള ബു​ക്ക് സ്റ്റോ​റി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ടൂ​റി​സം ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കു​വാ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​ബി​ൻ മാ​ട​ത്തേ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ക്കാ​ദ​മി കൗ​ൺ​സി​ൽ മെ​മ്പ​ർ ജീ​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ജ​ലീ​ൽ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, പ്ര​ദീ​പ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ, നൈ​സാം അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, സ​ൽ​മാ​ൻ ഫാ​രി​സ് ജി​ല്ല കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ജി​ബി ക​ളി​ക്ക​ൽ, മേ​ഘ ജോ​സ​ഫ്, അ​ഷ​റ​ഫ് പു​തി​യ​പാ​ലം, ഒ​ഐ​സി​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റം​ഷാ​ദ് അ​യ​ല​ക്കാ​ട്, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ട്, ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Published by Travel Feels and Feeds
