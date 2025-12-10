‘ഒരു നഴ്സിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്’ പ്രകാശനംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽ നടക്കുന്ന ഡി.സി. ബുക്ക് ഇന്റർനാഷനൽ ബുക്ക് ഫെയറിൽവെച്ച് ‘ഒരു നഴ്സിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം നടന്നു. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി നിഷ രത്നമ്മയും ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി.വി. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ളയും ചേർന്നാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
ചടങ്ങിൽ സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ, പുസ്തകോത്സവം കൺവീനർ ആഷ്ലി, സമാജം സാഹിത്യ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി വിനയചന്ദ്രൻ നായർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ, എഴുത്തുകാരായ ആദർശ് മാധവൻകുട്ടി, ഇ.വി. രാജീവൻ, അജിത് നായർ, ആശ എന്നിവരും പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
