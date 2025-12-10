Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 10 Dec 2025 10:44 AM IST
    ‘ഒ​രു ന​ഴ്സി​ന്റെ ഡ​യ​റി​ക്കു​റി​പ്പ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഡി.​സി. ബു​ക്ക്‌ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ​വെ​ച്ച് ‘ഒ​രു ന​ഴ്സി​ന്റെ ഡ​യ​റി​ക്കു​റി​പ്പ്’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി നി​ഷ ര​ത്ന​മ്മ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷ്‌​ലി, സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ ആ​ദ​ർ​ശ് മാ​ധ​വ​ൻ​കു​ട്ടി, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ, ആ​ശ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

