Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    6 Oct 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 10:25 AM IST

    പൊ​തു പാ​ർ​ക്കി​ങ് കൈ​യേ​റ്റം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    മ​നാ​മ ബ്ലോ​ക്ക് 338 ലെ ​അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി
    പൊ​തു പാ​ർ​ക്കി​ങ് കൈ​യേ​റ്റം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​നാ​മ​യി​ലെ പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വും പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ബ്ലോ​ക്ക് 338ൽ ​വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​യേ​റി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് റോ​ഡ് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നീ​ക്കി​യ​ത്. വ്യ​ക്തി​ക​ളോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി ബാ​രി​യ​റു​ക​ൾ, കോ​ണു​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​തു പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി. പൊ​തു റോ​ഡു​ക​ളും പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ക്ര​മം, പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത, സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്ന് കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    X